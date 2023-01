Une ancienne carrière transformée illégalement en décharge à Mettet : le bourgmestre, un échevin et d’anciens élus devant le tribunal

Le bourgmestre et le premier échevin de Mettet, ainsi que quatre anciens échevins et la commune en tant que personne morale, ont comparu ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Namur. Ils sont poursuivis pour défaut de permis d’environnement, gestion non-conforme de déchets et modification du relief du sol.

L’affaire concerne l’ancienne carrière de Biesmerée dont l’exploitation s’est arrêtée en 1975. Les prévenus se voient reprocher d’avoir déversé à cet endroit près de 62.000 tonnes de déchets divers, sans autorisation, pendant près de quarante ans. Il s’agit en majeure partie de pierres, de briquaillons, de terres de terrassement et de gravats. Mais l’enquête a aussi révélé la présence de pneus, de boues de curage et même d’amiante et de fibre-ciment.

"C'est en 2018 que le premier échevin Robert Joly m'a interpellé sur la question, a expliqué à l’audience Yves Delforge, bourgmestre. Après vérification, nous nous sommes rendu compte que nous n'avions pas de permis. C'est une erreur, nous avions toujours versé des remblais, et aucun déchet, dans cette carrière et je pensais de bonne foi que nous avions les permis pour le faire. Nous avons fait faire des prélèvements à huit mètres de profondeur, avons appris qu'il y avait de l'amiante dans le sol et en avons fait refaire à douze mètres de profondeur. L'étude complémentaire stipule que les quantités retrouvées ne présentent aucun danger. Depuis 2018, nous avons fait fermer la carrière et avons stoppé tous les dépôts. Nous avons depuis introduit une demande de permis unique pour stocker les déchets à un autre endroit."