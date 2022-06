Une amitié entre une princesse et un crapaud, ou celle entre une poule et un petit garçon… Elles sont à découvrir dans ces albums

La princesse Grilda, c’est la meilleure amie dont on a toujours rêvé ! Son envie dans la vie, ce n’est certainement pas de rencontrer un prince charmant et de se marier, berk ! Non, non, elle est totalement différente des autres princesses, son plus grand désir : avoir un crapaud, un vrai ! Elle quitte donc son château et part à l’aventure, à la recherche d’une mare afin de trouver son nouvel ami. Son rêve devient réalité quand elle découvre un groupe de crapauds, elle sélectionne le plus rigolo et l’emmène au château. Quel bonheur d’avoir enfin un ami pour faire les fous ! Jusqu’au jour où ils se font un bisou… Catastrophe !!! Il se transforme en prince charmant. Sauf que Grilda n’est pas contente, car ce qu’elle veut c’est un ami, pas un mari ! Elle retourne au point d’eau prendre un autre crapaud, lui donne un bisou… Paf ! Lui aussi se transforme en prince. Furieuse, elle ramène une dizaine de crapauds au château et ils se transforment tous en princes ! Va-t-elle enfin trouver un ami ? Que va-t-elle faire de tous ces princes ? Réponses dans ce petit livre pour les enfants dès 3 ans.