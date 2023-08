Une Américaine et son enfant enlevés fin juillet en Haïti ont été libérés

Une Américaine et son enfant, kidnappés le 27 juillet près de la capitale d'Haïti, ont été libérés, a annoncé mercredi l'ONG à laquelle appartient cette infirmière.

"C'est avec le cœur empli de gratitude et d'une immense joie, que nous (...) confirmons la libération en toute sécurité de la membre de notre équipe et amie, Alix Dorsainvil, et de son enfant, qui étaient retenus en otage à Port-au-Prince", a affirmé l'organisation chrétienne El Roi Haïti dans un communiqué sur son site internet. L'infirmière - épouse du directeur de l'organisation - et son enfant avaient été enlevés le 27 juillet sur le site d'El Roi Haïti près de Port-au-Prince.

Le jour de leur enlèvement, les Etats-Unis avaient ordonné le départ de leur personnel non essentiel à Haïti ainsi que des familles, et appelé les ressortissants américains à quitter le pays "le plus vite possible" en raison de l'insécurité due à la violence des gangs. Tireurs embusqués sur les toits, viols utilisés comme arme de terreur, enlèvements, meurtres: les violences des gangs ne cessent de s'aggraver dans ce petit pays pauvre des Caraïbes où se cumule une crise politique, sécuritaire et humanitaire.