Une Américaine crée l’émoi en faisant don de sa robe de mariée sur Facebook : une nouvelle tendance ?

Pour ce don d’un nouveau genre, l’Américaine a toutefois imposé quelques conditions. Pour être l’élue, la future mariée devait convoler dans les trois prochains mois, et s’engager à faire nettoyer la robe après son mariage afin de la transmettre à une autre femme, et ainsi de suite. Elle devait également donner en quelques lignes les raisons pour lesquelles elle méritait plus cette robe qu’une autre. La pièce unique a trouvé preneuse quelques jours plus tard, et même plus, puisqu’une troisième future mariée a déjà été sélectionnée pour prendre la suite.