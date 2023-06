Une amende impayée après une condamnation devant le tribunal correctionnel ? L’ État pourra bientôt se servir sur votre compte

Depuis quelques mois, les amendes routières non payées font l’objet d’un "ordre de paiement", une procédure qui permet à l’Etat d’aller chercher le montant dû sur votre salaire, en passant par votre employeur. Cette procédure va prochainement s’appliquer aux transactions établies par les tribunaux correctionnels, qui restent impayés dans 30% des cas. É

La commission de la Justice de la Chambre a approuvé mercredi en première lecture le quatrième volet du projet de loi "dispositions diverses" du ministre Vincent Van Quickenborne (Open Vld) visant à "rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme".

Ce projet de loi contient notamment l’introduction des ordres de paiement aux dossiers correctionnels, indique le cabinet du ministre de la Justice. Une proposition de transaction ou une transaction immédiate peut être imposée pour une liste d’une centaine d’infractions. En cas de non-paiement, un recouvrement forcé peut être effectué par le biais des impôts, d’une saisie sur salaire ou d’un huissier de justice.

Selon le ministre, cette procédure permet un meilleur recouvrement des amendes. "Aujourd’hui, 95% des amendes routières sont payées", illustre-t-il. En cas de non-paiement, cette procédure évite au parquet de poursuivre le contrevenant devant le tribunal.

Avec ce nouveau projet de loi, "le ministère public pourra donc désormais convertir en ordre de paiement toutes les transactions d’un montant maximum de 750 euros", ajoute le cabinet. Le PTB a demandé une deuxième lecture de ce projet de loi. Le député Nabil Boukili a notamment critiqué le volet "opérationnalisation de la procédure d’exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins."