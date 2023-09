Une ambulance redécorée sur le thème de Disney pour transporter les enfants gravement malades

Catherine, ambulancière de profession a été bouleversée suite au décés, en 2005, d'une petite fille atteinte d'une tumeur incurable.

Il y a quelques mois, la jeune femme à créé une asbl " Angel For Kids". Le but : trouver une ambulance et la redécorer sur le thème de Disney. Un véhicule réservé pour le transport d'enfants atteints de maladies graves. Un véhicule plus "agréable" que l'ambulance traditionnelle et où les enfants pourront mieux se sentir.

C'est aujourd'hui chose faite, le véhicule est actuellement en pleine transformation et devrait être présenté le 16 septembre prochain



Catherine Benoit était l'invitée de Liège Matin ce mardi !