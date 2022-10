Une ambiance de feu encore ce lundi à Stoemp ! Du Johnny avec "Requiem pour un fou", en wallon, interprété par Véronique Adam et Martin Charlier !

L’équipe était au rendez-vous et toujours en pleine forme ce lundi pour mettre à l’honneur nos belles langues régionales !

Au menu cette semaine : un peu d’histoire, des jeux, des chansons et une énorme dose de rire et de bonne humeur !

Véronique Adam et Martin Charlier étaient accompagnés d’Isabelle Hauben, comédienne, originaire de la Basse-Meuse, ainsi que du jeune tiktokeur liégeois, Louis Dechange !

Louis a retracé l’histoire du Forum de liège, lieu emblématique du paysage liégeois, qui fêtait ses 100 ans ce week-end.

Toute l’équipe autour de la table et même Christophe, le technicien, ont relevé le défi des virelangues ! Pas toujours simple ! Une phrase parmi d’autres. En wallon de l’ouest, " Cantera-t-i toudi, no gros grand gris co gris ? " …

Et c’est Fabian le Castel, imitateur-humoriste mouscronnois, qui les a rejoints par téléphone pour parler de sa Picardie et de son attachement à ses racines.

La chanson-défi de la semaine était : " Requiem pour un fou " de Johnny Hallyday que Véronique et Martin ont interprété comme des pros !

Isabelle Hauben a lu un très joli texte en wallon : " Priyîre po lès feumes totes seûles ", texte très parlant et surtout avec les sonorités que seule la langue wallonne peut apporter au sens des mots.

Elle a proposé quelques répliques en wallon de films célèbres à deviner …

Et comme chaque lundi maintenant en fin d’émission, c’est avec la chanson : " Timps d’è râler … " que l’équipe a quitté les studios liégeois.

Vous pouvez retrouver l’émission complète sur Auvio et ne manquez pas le rendez-vous chaque lundi sur Vivacité dès 20H00 !

Juste un clic pour retrouver la chanson-défi de la semaine ! Un pur régal !!!