Une alliance entre le CD&V et la N-VA comme en 2004 : cette proposition d’une échevine anversoise est-elle possible ?

Cet appel du pied rappelle un cartel CD&V/N-VA né au début des années 2000. Peut-on y voir la naissance d’un cartel 'bis' ?

Els van Doesburg ne va pas jusqu’à qualifier cette potentielle alliance de cartel, sans doute parce que le premier mariage entre les deux partis s’était terminé par un divorce. Souvenez-vous, en 2004, la N-VA qui était encore un jeune et petit parti, se faisait embarquer par le CD&V d’Yves Leterme. Ensemble, ils étaient parvenus à devenir la plus grande formation de Flandre. La percée des nationalistes flamands s’était ensuite confirmée, d’abord aux communales de 2006, puis aux élections fédérales de 2007, un scrutin lors duquel le cartel avait raflé près de 30% des voix. Mais après l’échec des interminables négociations institutionnelles, Bart De Wever avait finalement annoncé la mort du cartel. On connaît la suite : la N-VA deviendra dès 2010 le plus grand parti du pays. Quant au CD&V, il n’a depuis cessé de dégringoler et serait aujourd’hui, selon les sondages, le plus petit parti de Flandre.

C’est donc dans cette configuration désormais bien établie que l’échevine Els van Doesburg propose, non pas un cartel, mais bien une nouvelle collaboration, portée cette fois par la N-VA. À ses yeux, les deux formations politiques sont des alliés naturels, qui ne peuvent cependant pas continuer de coexister.