Une alimentation plus chère était "inévitable", d'après la Fédération de l'industrie alimentaire belge

Que les consommateurs paient aujourd'hui beaucoup plus cher leur alimentation était inévitable, affirme mardi la Fevia, la fédération de l'industrie alimentaire. Il reste à voir si et quand les prix pourront à nouveau baisser.

L'inflation belge a atteint 8,05% en janvier, principalement en raison de l'augmentation du prix des denrées alimentaires. En un an, ces produits sont en effet devenus presque 16% plus chers. Une "opération de rattrapage", explique-t-on chez Fevia. Le coût de la fabrication des aliments a ainsi augmenté de façon spectaculaire au cours des deux dernières années, notamment à cause de la crise due à la pandémie de coronavirus et de la guerre en Ukraine.

Les matières premières, l'énergie, l'emballage et le transport sont tous devenus nettement plus chers, et les salaires ont également fortement augmenté, avec une indexation de 10,96% au 1er janvier dernier. A cela s'ajoute le passage, pour un quart des entreprises du secteur, d'un contrat d'énergie fixe vers une formule variable et plus chère.