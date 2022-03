Une alerte 'maladies rares' intégrée au dossier médical électronique

On dénombre près de 7000 maladies rares différentes, soit près d’un demi-million de personnes concernées rien qu’en Belgique. Depuis peu, une alerte 'maladie rare' a été incluse dans le TPI² (Trajet Patient Intégré et Informatisé), un dossier médical informatisé ultra-moderne, qui gère les informations de santé des patients, depuis fin 2020, aux Cliniques universitaires Saint-Luc. Une première en Belgique et une aide non négligeable pour le parcours de soins de ces patients !

Une maladie est définie comme rare quand elle touche moins d’une personne sur 2000. Ce qui fait l’explosion de ces maladies rares aujourd’hui, c’est la qualité du diagnostic génétique, les avancées majeures des technologies, le coût qui a fortement diminué, mais aussi l’éducation des médecins et professionnels de santé qui sont de plus en plus capables de reconnaître ces maladies.

Malgré les difficultés qui persistent, comme la fameuse 'odyssée diagnostique' : il faut en moyenne 4 à 5 ans avant de dépister une maladie rare, explique le Pr Olivier Devuyst, responsable de l’Institut des maladies rares des Cliniques universitaires Saint-Luc.