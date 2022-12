Une alerte de Google si vous utilisez un smartphone Android

Des notifications nous invitent très souvent à mettre à jour notre smartphone avec, notamment, le passage à la version la plus récente d’Android. Ces mises à jour peuvent aussi être liées à des correctifs de sécurité. Et en fonction de la marque de notre smartphone, elles peuvent nous être proposées chaque mois, tous les deux mois ou une fois par trimestre.

Généralement, les structures à l’origine de notre smartphone réagissent très rapidement pour corriger la faille qui leur a été signalée. Toutefois, d’après le rapport de l’équipe de Google qui veille à notre sécurité, la réaction n’est pas toujours immédiate. Et ceci concerne notamment les entreprises qui fabriquent les composants de notre téléphone.

Pour le processeur graphique qui présente cette fragilité, la firme qui le propose avait été prévenue en juin et juillet dernier. Mais il a fallu attendre un mois pour qu’elle procède à la correction de la faille. Et le souci, c’est que les marques qui nous proposent des smartphones Android, n’ont pas encore mis en place les correctifs de sécurité. Et cela concerne notamment le modèle Pixel 6 qui appartient à Google. D’autres grandes marques sont également concernées. Et c’est notamment le cas de Samsung, de Xiaomi et d’Oppo.

La bonne nouvelle au niveau de Samsung, c’est que les smartphones qui disposent du processeur Exynos ne sont pas concernés. Ce qui est le cas des Galaxy S22, disponibles en Europe et qui ne sont pas équipés du processeur graphique Mali. Ce qui va les préserver de l’intrusion que nous évoquons.

L’équipe d’experts de Google nous invite donc à consulter régulièrement les informations en rapport au modèle de notre téléphone et à consulter les réglages afin de vérifier si une mise à jour du système nous est proposée. Et n’hésitez pas à activer les notifications du PlayStore.