Une agente de sécurité et une organiste rendent un vibrant hommage à la reine Elizabeth II dans la station du London Bridge

C’est un moment hors du temps, un moment de partage spontané. Alors qu’elle s’était rendue à la gare de London Bridge pour rendre hommage à la reine Elizabeth II, l’organiste Anna Lapwood a rencontré une agente de sécurité qui lui a demandé de jouer l’air Lascia ch’io pianga. Le récital d’orgue s’est alors transformé en un touchant duo.

Depuis le 30 juillet dernier, un bel orgue à tuyau trône fièrement dans les couloirs de la station de métro londonienne du London Bridge. A l’instar des pianos que l’on retrouve dans de nombreuses gares européennes, cet orgue à 250 tuyaux a été placé à disposition des passants par l’association Pipe Up for Pipe Organs, qui sauve des orgues à tuyaux, les restaure et les reloge. Lors de son installation, c’est Anna Lapwood qui l’a inauguré. Depuis, l’organiste et cheffe d’orchestre britannique a pris l’habitude de s’installer derrière l’instrument et de jouer pour les passants.