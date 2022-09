Une Afghane accuse un haut responsable taliban de l’avoir violée et épousée de force

Elaha, qui affirme être la fille d’un ancien général afghan, explique qu’elle a tenté de fuir mais qu’elle a été rattrapée au poste de Torkham à la frontière avec le Pakistan, d’où elle a été emmenée dans une prison de Kaboul. Elle ajoute qu’on lui a ensuite demandé de s’excuser auprès du haut responsable taliban et qu’on l’a battue lorsqu’elle a refusé de le faire. On ignore d’où Elaha a posté cette vidéo et où elle se trouve actuellement.

"Elle avait quelques problèmes concernant ses croyances et sa foi. J’ai essayé de la corriger par des discussions et des conseils, mais cela n’a pas fonctionné", s’est défendu le haut responsable taliban dans une déclaration publiée sur Twitter. "Je ne l’ai pas battue, mais en utilisant mes droits islamiques, j’ai divorcé. Je regrette mon mariage avec elle contracté hâtivement", a-t-il poursuivi.

Il a ajouté que la jeune femme était libre de porter plainte contre lui. "Si ma culpabilité est prouvée, le tribunal peut me punir. Si elle ne croit pas aux tribunaux de l’Émirat islamique, alors je suis prêt à aller devant n’importe quel tribunal qu’elle souhaite", a assuré Saeed Khosty.