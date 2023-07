Une affaire française : "Le texte était juridiquement bordé. Rien n’est inventé"

Une affaire française n'est pas la première fiction sur une véritable affaire criminelle. Ces dernières années, il y a eu la mini-série Laetitia qui revient sur l’affaire Laëtitia Perrais à partir du livre "Laëtitia ou la fin des hommes", ou encore le téléfilm La Traque qui retrace les séances d'interrogatoires ayant mené à l'inculpation de Michel Fourniret. À chacune de ces sorties, le débat sur l'utilité de ce type de fiction reprend de plus belle. Pour Guillaume de Tonquédec, l'intérêt d'Une Affaire Française est de "montrer les choses telles qu'elles se sont déroulées pour qu'ensuite chaque spectateur puisse se faire son propre avis sur l'affaire… ou pas". L'affaire ayant marqué durablement la société française, la justice et le monde médiatique, le comédien estime également "important de regarder ce que des hommes peuvent faire à d'autres ; comment peut-on assassiner un enfant, l’image de l’innocence, par haine de son père ? C’est la vraie question de cette affaire".

Comment Sesmat a pu rester aussi droit dans cet océan de boue humaine ?

Protégée par un "texte juridiquement bordé", la série raconte aussi l'acharnement médiatique autour du meurtre de Grégory et la violation complète de l'intimité du couple Villemin. "Comme tout le monde, j’ai vécu l’affaire au jour le jour, au rythme des journaux de 20h, des titres de journaux et de la radio, raconte de Tonquédec. Mais avec le temps qui a passé et qui met en perspective l’affaire, je me demande comment Sesmat a pu rester aussi droit dans cet océan de boue humaine ; il n’y a pas d’autre terme".

Portée par un très joli casting (Guillaume Gouix, Blandine Bellavoir, Laurence Arné, Michaël Youn, Laurent Stocker, Gérard Jugnot, Thierry Godard, Anne Le Ny, Lauréna Thellier et bien d'autres), la série fait en tout cas beaucoup réagir depuis sa diffusion, du boycott de certains à la fascination des autres sur une affaire devenue un véritable phénomène de société.

Une Affaire Française, à voir dès le mardi 11 juillet à 20h40 sur La Trois et en replay 15 jours sur Auvio.