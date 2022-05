Une affaire en or dans "Affaire conclue"

Les enchères démarrent à 100 €. Très vite, on atteint la somme de 300€. Caroline Pons en propose 400€ mais très rapidement, Diane Chatelet entre dans la danse et en propose 480 euros. Johan Laloux fait une offre à 500 € et Christophe Servant en propose 550€. Tous sont d’accord pour dire que ça les vaut largement. Johan, Diane et Christophe ne lâchent rien, les trois acheteurs surenchérissent : ils ne se découragent pas : les enchères s’envolent : 600 € , 620 € , 640 € , 650 € , 680 € , 700 € , 720 € , 750 € , …

Christophe en propose 800 €, soit le prix de l’estimation et suggère à la vendeuse de faire une affaire conclue. Mais Diane relance les enchères de 20 €, Christophe rebondit et en propose 840. Diane est bel et bien déterminée à obtenir ce miroir et fait une enchère à 860, mais c’était sans compter avec l’obstination de Christophe qui surenchérit de 10 €. Finalement, c’est avec Diane que la dame fera une affaire conclue pour la magnifique somme de 900 €.

La vendeuse est tout à fait ravie de sa vente, elle compte offrir un voyage à ses parents, de plus, elle a passé un super moment, une superbe après-midi.

Diane explique qu’elle aime énormément la céramiste qui a créé le miroir qu’elle vient d’acheter et qu’en plus, celui-ci complètera sa collection dans sa boutique.