Une affaire de famille et un grand potentiel : qui est Lenny Martinez, nouveau leader de la Vuelta ?

Nouveau leader du Tour d'Espagne, Lenny Martinez impressionne depuis le début de la Vuelta. Mais qui est-il ? Retour sur sa jeune carrière.

Méconnu du grand public, Lenny Martinez s’est fait un nom et un prénom ce jeudi. Issu d’une famille de cyclistes, le jeune Français est le nouveau maillot rouge du Tour d’Espagne. À 20 ans, le natif de Cannes a fait forte impression sur les routes montagneuses de la dernière course de trois semaines du calendrier.

Déjà très impresionnant malgré son jeune âge, Martinez n’est qu’un nouvel exemple de cette nouvelle génération qui arrive à se mettre en valeur de manière précose dès sa première année professionnelle. Il faut dire qu’il a pu compter sur les expériences passées des membres de sa famille. De son grand-père, d’abord, Mariano, qui été le meilleur grimpeur lors du Tour de France 2018. De son père, ensuite, Miguel, spécialiste du VTT. Une discipline dans laquelle il a notamment ét champion olympique et champion du monde en 2000. De son oncle, enfin, Yannick, qui a connu le peloton professionnel durant sept ans.

En baignant là-dedans depuis tout petit, le jeune Lenny a très vite attiré l’attention de Groupama-FDJ qui avait vu ses prestations au sein de l’équipe amateure CC Varennes-Vauzelles et l’a intégré dans sa formation de jeunes en 2022. "C’est vraiment le pur grimpeur. Je pense que ça faisait un moment qu’on n’avait pas vu un aussi bon grimpeur au sein de l’équipe – et même en France", expliquait son entraîneur Nicolas Boisson à velofute. Avec de telles louanges, Martinez ne pouvait pas faire autrement qu’impressionner dès ses premiers coups de pédales dans le peloton professionnel l'an dernier. Troisième du Giro Espoirs, il était ensuite venu avec de grandes ambitions sur le Tour de l’Avenir. Un tour duquelle il n’a finalement su prendre que la huitième place, loin derrière le vainqueur final, Cian Uijtdebroeks.

Malgré cette déception, Martinez ne s’est jamais abattu et n’était pas avide d’ambitions avant d’intégrer définitivement l’équipe professionnelle en début d'année. Pour sa première grande course, le Cannais était bien en place, finissant sixième de l’étape reine du Tour de Catalogne et douzième du classement général. Après un Tour de Romandie fini à la 28e place et un Critérium du Dauphiné à la 18e, Martinez a remporté son premier succès lors du Mont Ventoux Challenge au mois de juin, s’imposant au sprint devant Michael Woods.

Septième de la première étape de montagne sur la Vuelta, terminant dans le groupe des favoris a très bien géré la suite, sentant parfaitement le coup sur la sixième étape en partant dans l’échappée. Longtemps maillot rouge virtuel, bien aidé par ses coéquipiers à l’avant, Martinez n’a jamais totalement craqué après l’attaque de Sepp Kuss (Jumbo-Visma) qui mettait en danger le maillot de leader qui l’attendait à l’arrivée. Deuxième du jour, Martinez a donc fini devant des habitués de la grande scène comme Romain Bardet (DSM-Firmenich), Mikel Landa (Bahrain-Victorious) ou encore Marc Soler (UAE).

À l’arrivée, le principal intéressé n’arrivait pas à y croire. "C’est un rêve pour tout coureur. Toute l’équipe s’est sacrifiée pour moi aujourd’hui, j’espère que je leur rends bien. Il va falloir défendre le maillot, ce qui fait presque peur. C’est tellement grand, je ne sais pas comment ça se passe", a-t-il expliqué après la course.

Avec une septième étape très facile au programme, Martinez pourra certainement profiter d’une journée tranquille avant de devoir charbonner lors de la huitième étape qui devrait offrir du spectacle. Si Martinez ne semble pas taillé pour finir sur le podium, il a toutefois prouvé qu’il ne sera pas facile à décramponner.