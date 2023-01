“Une affaire de détails” : Denzel Washington, Rami Malek et Jared Leto dans un thriller anxieux

Le casting du film est un argument à lui seul au vu des trois acteurs oscarisés en tête d’affiche. Denzel Washington et Rami Malek incarnent respectivement Joe Deacon et Jim Baxter. Les styles de jeu différents des deux acteurs imposent déjà une opposition qui sert le long-métrage, notamment au vu des expériences de vie totalement différentes des protagonistes. La retenue imposée par leurs rôles rentre évidemment en conflit avec l’incarnation plus marquée de Jared Leto dans la peau du principal suspect. Son apparition tardive amène une certaine crainte appuyée par son jeu tout en investissement physique quasi vampirique. Il en ressort une atmosphère noire qui convient totalement au propos du film, notamment dans ses interrogations morales. À la mise en scène et à l’écriture, John Lee Hancock parvient à insuffler une ambiance digne des meilleurs polars des années 90, ce qui est logique quand on sait que le scénario avait été écrit durant cette période. Il en ressort une maîtrise dramaturgique qui nourrit ses deux personnages principaux et s’illustre par les prestations passionnantes dans leurs différentes nuances de son trio principal. L’ambiance mortifère et l’anxiété sourde qui alimentent le film font de cette “Affaire de détails” un thriller recommandable.