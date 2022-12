Une adolescente canadienne restaure les eaux locales avec une poudre à base de coquillages

Isabella O’Brien a 15 ans et vit à Hamilton, à quelques kilomètres de Toronto. La ville étant essentiellement industrielle, les usines amènent beaucoup de pollution. Les pluies acides ont également influé sur les eaux locales, notamment sur les plus petites espèces au cœur de la chaîne alimentaire. La diminution de calcium les rend plus vulnérables pour les prédateurs et amène une augmentation d’algues toxiques. L’adolescente, passionnée par les sciences depuis l’école maternelle, a alors développé une formule à base de poudre de coquillages. Elle a en effet découvert que les coquilles de moules, de palourdes et d’huître sont composées à 95% de carbonate de calcium. Après plusieurs tests concluants, Isabella s’est sentie heureuse, un optimisme qui caractérise bien selon elle les jeunes par rapport à l’environnement :

Je suis très optimiste pour l’avenir parce qu’il le faut. Et c’est pour ça que les jeunes trouvent plein d’idées géniales. Contrairement aux adultes, on ne met aucune limite à notre imagination.