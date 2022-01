La nuit du 21 au 22 janvier, une adolescente de 16 ans a perdu la vie à l’hôpital de Bordeaux. Elle et sa cousine de 14 ans ont avalé une quantité de médicaments. Elles ont perdu connaissance dans la chambre de la plus jeune. Les secours ont été appelés le lendemain et la jeune fille de 16 ans n’a pas survécu. Selon une enquête, les deux cousines ont voulu faire comme l’actrice Zendaya dans la série " Euphoria " diffusée sur HBO en ce moment. Une enquête a été ouverte pour connaître comment les jeunes filles se sont procuré les médicaments mais il semblerait qu’il s’agisse d’un mélange de substances présent au domicile selon purebreak.