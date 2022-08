Une actrice irakienne porte plainte contre The Economist pour un article sur l’obésité

Une actrice irakienne, Enas Taleb, a récemment porté plainte contre le journal britannique The Economist. L’annonce a fait le tour des médias anglophones. En cause, l’utilisation d’une photo d’elle pour illustrer un article sur les raisons pour lesquelles les femmes arabes seraient plus fortes que les hommes arabes.

L’article, publié le 28 juillet 2022, s’interroge sur la différence de poids chez les femmes et les hommes dans le monde arabe, notamment au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Interrogeant plusieurs femmes, l’article aborde le surpoids des femmes arabes d’un point de vue sociologique, expliquant que souvent, ce sont les hommes qui désirent une femme plus ronde. Il attribue aussi l’obésité des femmes arabes aux interdictions de quitter la maison et à la pauvreté. Plus loin, l’Economist mentionne l’actrice Enas Taleb comme modèle de beauté chez les Irakiens pour sa ligne curvy et illustre l’article en utilisant une photo de l’actrice à la cérémonie d’ouverture du Babylon International Festival.

L’article a suscité beaucoup de débats. Certaines journalistes ont défini la couverture comme "orientaliste, misogyne et sexiste", signale le média d’info Vice.