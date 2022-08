Une activité touristique pour chaque jour de l'année !

On peut la définir comme "un ensemble d'activités et de services aménagés dans le but d'accueillir des touristes, excursionnistes ou visiteurs locaux, sans réservation préalable" (aléatoire).

Dans le secteur culturel, on trouve les châteaux, abbayes, les parcs scientifiques, le patrimoine automobile, ferroviaire ou encore industriel. Aussi les produits du terroir. Concrètement vous attendent l'abbaye de Maredsous, son fromage et sa bière, le Musée du tram, le Musée Hergé, le superbe château-fort de Bouillon, l'ascenseur de Strépy-Thieu, le Bois du Cazier bien sûr, la Fondation Folon, etc.