Le Mois de la Nature se déroule en mai et est ponctué de plus de 120 activités gratuites.

L’objectif de ce mois de mai est de permettre aux Bruxellois de se ressourcer, de s’informer et de pouvoir agir pour la Nature et en faveur de la biodiversité. Il y a notamment au programme pas mal d’ateliers participatifs.

Une activité dépaysante dans le cadre du Mois de la Nature

Et si on effaçait doucement le béton de la ville pour planter des vivaces à la place, par exemple ?

Less Béton et l'Université Populaire d'Anderlecht vous invitent du 9 au 12 mai à débétoniser six pieds d'arbres sur le Square Robert Pequeur et à planter des vivaces.