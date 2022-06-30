Нова акція щоб Нівель був чистішим | Une action propreté à Nivelles

Нещодавно Українські родини зібралися на нову акцію "Збір сміття".

Операцію організувала асоціація CSC “Les Hirondelles “

(діє в Нівелі та Шарлеруа), яка об’єднала близько двадцяти осіб.

Ціль цієї акції була подвійною. По-перше, із символічної точки зору, щоб подякувати приймаючим сім’ям та місту Нівель.

І щоб дізнайтеся про сортування відходів — про що вже знають більшість бельгійців, бо сортування сміття в Брюсселі навіть є обов’язковим.

На початку акції AMO TEMPO asbl нагадала правила сортування. Потім учасники вирушили на полювання за відходами, перетинаючи кілька районів міста Нівель.