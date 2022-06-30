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Ukraine - Україна

Нова акція щоб Нівель був чистішим | Une action propreté à Nivelles

Нова акція щоб Нівель був чистішим | Une action propreté à Nivelles
il y a 37 minutes1 min
Par Charlotte Legrand

Нещодавно Українські родини зібралися на нову акцію "Збір сміття".

Операцію організувала асоціація CSC Les Hirondelles

(діє в Нівелі та Шарлеруа), яка об’єднала близько двадцяти осіб.

Ціль цієї акції була подвійною. По-перше, із символічної точки зору, щоб подякувати приймаючим сім’ям та місту Нівель.

І щоб дізнайтеся про сортування відходів — про що вже знають більшість бельгійців, бо сортування сміття в Брюсселі навіть є обов’язковим.

На початку акції AMO TEMPO asbl нагадала правила сортування. Потім учасники вирушили на полювання за відходами, перетинаючи кілька районів міста Нівель.

Des familles ukrainiennes se sont réunies tout récemment pour une nouvelle action " ramassage de déchets ". L’opération était organisée par l’association CSC Les Hirondelles (active sur Nivelles et Charleroi), qui a réuni une vingtaine de personnes. L’objectif de cette action était double. D’abord, d’un point de vue symbolique, " dire merci " aux familles d’accueil et à la ville de Nivelles. Ensuite, se sensibiliser au tri des déchets, une " compétence " que la plupart des Belges maîtrisent. Le tri des déchets est même obligatoire à Bruxelles. En début d’action, l’asbl AMO TEMPO a rappelé les règles de tri. Les participants se sont alors mis en chasse des déchets, en sillonnant quelques quartiers de la ville de Nivelles. Au terme de cette " balade " de 3 heures, les bénévoles ont dû se rendre à l’évidence. Ce jour-là en tout cas, la ville était particulièrement propre : deux sacs seulement, en trois heures de marche.

L’activité s’est clôturée par un pique-nique, sous le soleil !

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