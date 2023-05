Une action contre l’homophobie dans une école en Flandre interrompue par des élèves hurlant Allah Akbar

L’épisode s’est déroulé cette semaine lors d’une campagne de sensibilisation à la diversité réalisée à l'Atlas College de Genk, en Flandre. Dans le cadre de cette campagne LGBTQIA+ "Ook Genks Wel Anders" (OGWA), soutenue par la ville, un stand avait été déployé dans la cour de récréation de l’école.

Un groupe d’élèves s’est peu à peu rassemblé autour de la table et a commencé à cracher et jeter des objets sur les symboles arc-en-ciel. Plusieurs dizaines d’étudiants se sont finalement retrouvés autour de la position des deux employés de la ville et du bénévole de l’association arc-en-ciel, certains hurlant Allah Akbar. Il aura finalement fallu l’intervention de certains professeurs ainsi que la fin de la récréation pour que les choses se calment et que les étudiants rentrent en classe.​​