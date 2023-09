Une accélération et une frappe précise : Jérémy Doku inscrit son premier but pour Manchester City (vidéo)

Titulaire avec les Diables Rouges lors de la victoire face à l’Estonie (5-0) mardi, Jérémy Doku a enchainé avec une titularisation avec Manchester City, à l'extérieur sur la pelouse West Ham, ce samedi lors de la cinquième journée de Premier League.

Le Belge a inscrit son premier but pour la formation de Pep Guardiola à la 46e minute. Décalé sur le flanc gauche, il est entré à toute vitesse dans le jeu, prenant sa chance quelques secondes plus tard. Sa frappe enroulée est précise, fait mouche et permet à City d'égaliser (1-1). L'ancien de Rennes en a profité pour célébrer son but 'à la Romelu Lukaku', avec un doigt sur la bouche. Quelques minutes plus tôt, il avait servi une passe tranchante pour Erling Haaland, mais la tentative de l'attaquant norvégien avait été stoppée à même la ligne.

Cette réalisation a parfaitement relancé les visités dans la partie. Ils ont ensuite décroché la victoire suite à des buts de Bernardo Silva et d'Erling Haaland. Score final : 1-3.