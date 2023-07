Une Académie royale, le Top 6, un style de jeu conquérant : les promesses (ambitieuses) de Carl Hoefkens aux supporters du Standard

Sur le terrain, Carl Hoefkens était un vrai guerrier. Pas le plus flashy des joueurs, loin de là même, mais un guerrier qui n’hésitait pas à aller au mastic et à prendre l’ascendant physique et moral sur l’adversaire. Désormais coach des Rouches, l’ancien Diable Rouge ne déroge pas à sa ligne de conduite. Ce qu’il veut, c’est un Standard conquérant, passionné… à l’image de ses supporters.

Dans une campagne de com' orchestrée par le club, Carl Hoefkens s’est longuement épanché sur son rapport avec ses "nouveaux" supporters, les bouillants aficionados liégeois : "Ce qui m’impressionne le plus chez eux ? La chaleur des gens à Liège. La manière dont ils parlent, la manière dont ils te souhaitent vraiment, du fond du cœur, une bonne saison. Il n’y a pas de gens qui ne disent pas ce qu’ils pensent. Je suis content de tout. Même la façon dont on a travaillé avec l’Académie me plaît. Je sais que l’Académie est forte, qu’on doit encore améliorer des choses, faire tout pour avoir la meilleure Académie belge. Ce sont les ambitions qu’on a."

Une académie liégeoise qu’il compte bien développer au fil des mois. Pour la rendre encore plus efficace, et pour qu’elle devienne la référence indiscutée en Belgique. Un peu comme il l’avait fait, à l’époque, à Bruges, où le recours aux joueurs de l’académie s’était fait de plus en plus prégnant au fil des mois "C’était un travail de longue haleine. J’étais là pendant une grande partie de cette ère-là. C’est tout d’abord lié à une vision : comment utiliser au mieux l’Académie ? Et l’Académie de Bruges, à ce moment-là, n’était pas au niveau de celle du Standard. Si on peut avoir des joueurs de notre académie qui atteignent un niveau incroyable, ils deviendraient des joueurs qu’on n’aurait jamais pu acheter. Par exemple à Bruges, Charles De Ketelaere était un joueur que le club n’aurait jamais pu s’offrir. Donc il faut faire confiance à l’Académie ou acheter des joueurs très jeunes et développer des talents. Espérer et tout faire pour que les talents deviennent des joueurs extraordinaires. Je suis sûr que si le ballon commence à rouler, ça peut aller très vite."