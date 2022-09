Une "académie du genre" créée pour les associations du sud de l’Entre-Sambre-et-Meuse

Le sigle LGBTQIA + recouvre les termes suivants : lesbienne, gay, bi, trans, queer, intersexe, asexuel et autres. Lors des ateliers, le personnel des associations découvrira notamment ce qui se cache derrière tous ces mots "il y a une volonté de démystifier toutes ces notions" explique Amelie Paquay, la coordinatrice de la maison des associations. Les maisons arc-en-ciel de Namur et de Charleroi participent à ces formations, une manière de toucher un autre public " il y a des communautés gays à la campagne, et c’est important en tant qu’association d’aller dans ces endroits plus ruraux et de proposer des activités qui collent à ces communautés-là" estime Nomi, de la maison arc-en-ciel de Namur.

Avec cette académie du genre, la maison des associations aimerait que les pratiques évoluent sur le terrain "par exemple, une association qui pratique de l’animation avec des enfants, on ne va pas forcément faire du foot avec les garçons et du dessin avec les filles. Il y a des garçons qui adorent faire du dessin et des filles qui adorent faire du foot. Il faut parfois sortir de ces cases binaires pour pouvoir faire des activités qui correspondent à tout le monde."