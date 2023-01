Une 6e interpellation aux Pays-Bas dans l’affaire des menaces visant Van Quickenborne

Un sixième suspect a été interpellé aux Pays-Bas dans le cadre de l’enquête sur les menaces envers le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, a fait savoir mercredi le parquet fédéral, confirmant une information rapportée plus tôt par VRT News.

Cette sixième personne a été arrêtée le 5 janvier dernier. La justice néerlandaise décidera dans le courant du mois de février si elle la remet à la Belgique, à l’instar du cinquième suspect confié aux autorités belges ce mercredi, après avoir été interpellé en décembre 2022.

Le samedi 24 septembre 2022, le domicile de Vincent Van Quickenborne avait été placé sous sécurité renforcée par le Centre national de crise (CNC) en raison d’une possible menace. La nature exacte de ce danger n’avait pas été communiquée, mais la police affirme aujourd’hui que l’enlèvement du ministre a été évité de justesse. Une voiture contenant des armes et des bouteilles d’essence avait été retrouvée à proximité de son domicile. Le ministre et sa famille avaient, eux, été emmenés en lieu sûr.

Trois suspects avaient été interpellés à La Haye et à Leidschendam dans la nuit du 23 au 24 septembre. Une quatrième personne a été arrêtée à La Haye un jour plus tard. Les individus ont été extradés vers la Belgique et sont, depuis, en détention provisoire. Fin septembre, Vincent Van Quickenborne et sa famille ont pu quitter leur refuge de secours, mais ont dû à nouveau y retourner en décembre. Un cinquième suspect a été appréhendé aux Pays-Bas le 15 décembre dernier.