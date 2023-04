Une 42e affiche d’exception pour le Festival International du Rire de Rochefort

Qui dit 42e édition, dit 42e affiche d’EXCEPTION au Festival International du Rire de Rochefort. Du 3 mai au 20 mai 2023, de grands noms défileront sur la scène de la salle Raymond Devos.

Des artistes en tous genres et de toutes disciplines pour ravir tous les friands d’humour. Pour joliment débuter ce mois de mai, le FIRR vous a composé un superbe bouquet d’artistes à venir admirer dans le cadre bucolique et champêtre de la belle ville de Rochefort.

Suite au succès du spectacle de Laura Laune annoncé en avant-première le mois dernier, le FIRR a décidé de faire plaisir à ses spectateurs en ajoutant une nouvelle date. L’artiste ouvrira le festival avec deux soirées exceptionnelles les mercredi 3 et jeudi 4 mai. Sofia Syko assurera la soirée du vendredi avec son spectacle "Flic ou Femme" tandis que Manon Lepomme clôturera cette première semaine 100% belge et féminine en beauté.

Le FIRR vous emmènera ensuite dans le monde féerique de la magie grâce à Gus Illusionniste, cet "As" de la manipulation, capable de faire apparaître, disparaître et voler les cartes. Véronique Gallo foulera la scène dans son rôle de "maman" pour ensuite laisser place au New Lyrique Boys Band. Leur nom en dit long : des hommes, un répertoire musical hypervarié (pop, classique, jazz,..) agrémenté à la sauce lyrique, le tout saupoudré d’humour !

Pour terminer, le FIRR accueillera le célèbre François-Xavier Demaison dans son tout nouveau spectacle "Di (x) vin(s)".

La troisième semaine débutera avec un spectacle en découverte : "Le récit poétique mais pas chiant d’un amoureux en voyage" de Marc Tourneboeuf.

Raymond Devos aurait eu 100 ans en novembre 2022, c’est tout naturellement que le FIRR, en coproduction avec Bruno Coppens, vous proposera une soirée de Gala en hommage à ce grand artiste. "Raymond de rond en large !" retracera la vie de Devos à travers le jeu d’artistes liés de près ou de loin au maître du jeu de mot : Elliot Jenicot, Les Founambules, Les Frères Taloche, Etienne Serck, Fabian Le Castel, Manon Lepomme, Pierre Aucaigne, Pierre Kroll (pour des dessins en direct), Laetitia Colinet (pianiste locale), Bruno Coppens en maître de cérémonie et d’autres artistes surprises !

Freddy Tougaux nous fera ensuite l’honneur de présenter son spectacle "Hein !" tandis que l’imitateur hors pair Fabian Le Castel mettra le feu à la scène du Centre Culturel des Roches pour la dernière soirée du festival.

Encore une fois, le FIRR peut se targuer de programmer en spectacle complet de nombreux candidats et lauréats de son célèbre Tremplin du Rire : Sofia Syko (Prix du Public et Prix de la FWB en 2013), Laura Laune (Grand Prix, Prix de la Presse et Prix de la FWB en 2014), Fabian Le Castel, Bruno Coppens, pour n’en citer que quelques-uns.

En 2023 et comme chaque année, il fera concourir 6 jeunes pépites de l’humour venues des quatre coins de la francophonie, dans une ambiance cabaret : Kostia (B), Lorenzo Mancini (B), Amandine Lourdel (F), Charlotte Boisselier (F), Leïla Amara (F) et Kevin Eyer (CH).

Outre les spectacles d’humour, le 42e FIRR c’est aussi une série de rendez-vous annuels : le 30e Carrefour BD (jeudi de l’Ascension), des soirées endiablées au Village du Rire (concerts, DJ-set, blind test, …) tous les week-ends et veilles de jours fériés, des animations alentour (Rendez-vous des Confréries Gastronomiques du Namurois, groupes musicaux en rue, Rochefort joue le jeu, Kid’s Day en collaboration avec Malagne Archéoparc),…

Prêts pour vivre cette aventure drolatique avec nous ? Infos et réservations sur le site officiel du FIRR.