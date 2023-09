Une 3e meute de loup installée dans les Hautes Fagnes, l’identité du loup renversé la semaine dernière révélée

Une troisième meute s’est officiellement installée dans les Hautes Fagnes dans l’Est du pays. Des indices concordants et répétés permettent de l’affirmer. La croissance du nombre de loup en Wallonie et en Belgique continue, les attaques sur troupeaux, elles, restent sous contrôle cette année.

Une troisième meute wallonne vient d’être détectée. Le service public de Wallonie a récolté de nombreux indices démontrant l’existence de louveteaux dans les Hautes Fagnes mais ces jeunes ne peuvent pas être la progéniture des deux couples déjà installés dans la Région.

Il s’agirait donc de jeunes issus d’un troisième couple jusqu’ici passé sous les radars : "La détection de la présence de louveteaux à une distance trop importante des zones de mise bas utilisées jusqu’alors par Maxima et Akela prouve qu’ils ne sont pas les parents. On sait, en effet que dans les premières semaines de vie, les louveteaux ne chassent pas encore eux-mêmes et restent à proximité directe de leur tanière. Cette nouvelle donnée paraît donc surprenante", explique le SPW par voie de communiqué.

Après la confirmation récente de la naissance de louveteaux dans la meute formée par Akéla et Maxima, le premier couple installé en Wallonie, mais aussi d’une première portée au sein de la meute du Nord Eifel, composé d’un mâle de lignée italo-alpine et d’une femelle de lignée germano-polonaise issue de la première portée de la meute des Hautes Fagnes, il s’agirait donc d’une troisième meute composée d’un jeune mâle au doux nom de GW2543m.

Né en 2021, ce loup est un fils d’Akéla et Maxima : "L’hypothèse la plus probable est que ce jeune loup se soit installé en périphérie du territoire parental où il aurait capté une femelle en dispersion. D’autres analyses génétiques seront nécessaires notamment pour établir l’identité de sa compagne si celle-ci a pu être répertoriée dans un pays voisin avant sa dispersion".