Une 2e date programmée au Botanique pour l'artiste Gandhi

Ce n'est pas tous les jours que l'on entend un artiste belge et bruxellois de surcroît annoncer une 2e date pour l'un de ses concerts et on ne peut qu'être fiers de constater cette évolution du Rap belge.

Le concert de Gandhi prévu le 7 Octobre au Botanique est annoncé depuis plusieurs jours comme "Sold Out" et c'est pourquoi l'artiste propose à son public une deuxième date le dimanche 8 Octobre.

Une occasion pour découvrir ou revoir cet artiste qui dans l'histoire du Rap belge fut le premier à remplir la salle de l'Ancienne Belgique mais qui est également cité par le milieu comme une réelle influence et inspiration du genre.

"CELUI QUI A LONGTEMPS ÉTÉ INSPIRÉ PAR LES SAGES POÈTES DE LA RUE CONTINUE DE LIVRER DES MORCEAUX ET DES CLIPS DE QUALITÉ AUX SONORITÉS TOUJOURS DIVERSES ET VARIÉES." (Booska P)

Alors que Gandhi, qui a changé son nom de scène pendant un petit moment, a continué à œuvrer pour la musique ainsi que pour la culture parfois derrière des jeunes artistes ou en studio préparant un retour solide.

Aujourd'hui, il revient sur la scène du Botanique pour offrir à son public ce qu’il attend avec " Germinal ", un projet par lequel il rend hommage à Bruxelles et au quartier qui l’a vu grandir, à Evere.

Cerise sur le gâteau, Gandhi sera accompagné pour ces concerts de CAMILLE YEMBE, jeune artiste francophone, qui aura le plaisir de faire la 1e partie du show - @camilleyembe

Deux dates plutôt qu'une et ne rate pas l'occasion de vivre ce moment certainement historique. Tu trouveras plus d'infos et la ticketerie en cliquant ICI

Reste également bien branché sur TARMAC car il y a de grandes chances que les plus chanceux puissent également remporter leurs places dans les prochains jours :)