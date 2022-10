Une 12e place et 16 points sur 42 : Felice Mazzu peut-il encore tenir avec un tel bilan ?

Plus que le débordement des supporters bruxellois à Sclessin dimanche soir, la question qui taraude tous les observateurs anderlechtois ce lundi est forcément la suivante : de plus en plus fragilisé sur son banc, Felice Mazzu peut-il tenir avec un tel bilan de 16 points sur 42 (!) et six défaites sur les sept derniers matches toutes compétitions confondues ?

Parfois, on a beau tirer sur la corde, quand ça ne veut plus, ça ne veut plus. C'est ce que doivent se dire les dirigeants anderlechtois, calfeutrés dans leur bureau de Saint-Guidon, ce lundi matin.

Et c'est un fait. Sportivement, rien ne va plus, ou presque, chez les Mauves. Après 16 journées, le Sporting ne pointe qu’à une indigente 12e place avec 16 points sur 42 et cinq petites unités d’avance sur… la lanterne rouge, Courtrai. Le Top 4 semble déjà (trop) loin (-13 sur l’Union, 4e !) et, pour la 1e fois depuis une éternité, les Mauves se surprennent à regarder dans leur rétroviseur. Sur les cinq derniers matches de Pro League, ils détiennent en effet le pire bilan, toutes équipes confondues, avec 3 points sur 15.

Et malgré certains progrès dans le jeu, entre-aperçus notamment contre Bruges ou par séquences à Zulte-Waregem, ce Sporting-là patine, en manque de repères, de confiance… et peut-être de talent. Cette défaite face au Standard, qui sera sans doute actée dans les prochains jours, c’est la 4e de rang, toutes compétitions confondues. Depuis fin août, les Mauves restent même sur un bilan de 7/30.