Undercover : les meilleures reprises des Rolling Stones

Ce vendredi, de 20h à 21h, Jean-Paul Smismans explore la carrière des Rolling Stones à travers quelques-unes de leurs reprises.

À l’occasion de la sortie très attendue de l’album Hackney Diamonds, notre animateur vous propose de redécouvrir les meilleurs covers interprétées par le groupe lui-même, mais aussi les meilleures reprises de leurs titres à eux.

On pense notamment à "Route 66", "Can I Get a Witness", "Harlem Shuffle", "Mannish Boy", que les Stones ont revisité avec brio, mais aussi aux artistes qui les ont repris comme David Bowie, les Who, U2, Aretha Franklin ou encore Otis Redding, pour ne citer qu’eux.

Rendez-vous donc vendredi dès 20h sur Classic 21 !