"Undercover", la série policière made in Belgium à revoir sur Auvio

L'intégralité de la saison 1 de la série Undercover est disponible du 18 janvier au 15 février sur Auvio !

Que raconte cette série ?

Un des plus grands producteurs d'ectasy au monde, l'allemand Ferry Bouman, mène une petite vie tranquille dans sa villa à la frontière de la Belgique et de l'Allemagne. Mais les choses commencent à se compliquer pour lui le jour où deux agents sous couverture débarquent sur son territoire pour tenter d'infiltrer son réseau et le stopper...