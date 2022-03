"Under the electric sky" : un documentaire consacré à l'un des plus grands festivals d'électro

A Londres, les Anglais et tous les autres se précipitent sur le LoveBox Festival de Londres. C’est un évènement de trois jours qui se déroule dans le parc Victoria, l’un des plus vieux parcs de la City, où l’ancien et le moderne se rejoignent pour le plaisir de la musique, toujours électro, cela va de soi.

Et enfin petit cinquième et dernier de notre liste, le Boom Festival de Nova. Ce festival se déroule au bord du lac Idahna au Portugal. Pendant dix jours, tous les deux ans, il rassemble les amateurs de musique trance du monde entier. Dans une ambiance toute en couleur et complètement décalée, il célèbre la pleine lune et la terre. Ce festival est aussi devenu un lieu de rencontre et d’échange sur le plan artistique et du point de vue de la diversité.