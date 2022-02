Uncharted s’invite dans Fortnite

À l’occasion de la sortie du film Uncharted au cinéma, Nathan Drake et Chloé Frazer rejoignent le battle royale d’Epic Games, qui s’est transformé au fil des années en gros fourre-tout à destination des fans de pop culture.

À défaut d’un nouveau jeu, Sony et Naughty Dog célèbrent le passage au cinéma de Nathan Drake avec d’une part la remasterisation de Uncharted 4 : A Thief's End et Uncharted : The Lost Legacy sur PlayStation 5, et de l’autre, avec une collaboration plutôt étrange avec Fortnite.

Nathan Drake et Chloe Frazer sont disponibles au sein du battle royale avec deux apparences : la première tirée du jeu, et l’autre du film, avec des avatars qui ressemblent aux acteurs Tom Holland et Sophia Ali.

“Une fois que Nathan Drake aura passé quelque temps sur l'île, il laissera derrière lui des cartes au trésor. Dès le 18 février à partir de 15h (CET) et jusqu'à la fin du Chapitre 3 - Saison 1, trouvez des cartes de Drake qui vous mèneront vers des trésors enfouis ! Déterrez ces derniers avec votre pioche pour mettre la main sur du butin”, explique Epic Games.