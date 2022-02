Uncharted : quand le jeu vidéo s’inspire du cinéma… et vice-versa

Derrière le jeu Uncharted se trouve une scénarisation très poussée, qui a déjà tout du bon film d’aventures. On y retrouve des scènes d’action toutes plus incroyables les unes que les autres, des courses-poursuites et des fusillades à tire-larigot. Au-delà de l’action, les décors sont, eux aussi, très proches des blockbusters hollywoodiens.

Et cela n’a rien d’étonnant. D’abord parce que le studio Naughty Dog a toujours mis l’accent sur des jeux ultra-narratifs, ouvertement inspirés de grands films d’action. Par ailleurs, derrière la conception du jeu Uncharted, on retrouve la scénariste Amy Hennig.

Et sa présence explique pour beaucoup le fait que ce jeu vidéo reprenne un certain nombre des codes cinématographiques. Après des études de littérature anglaise, Amy Hennig entreprend des études de cinéma. Même si elle n’en sort pas diplômée, cette incursion dans le monde du grand écran sera une source d’inspiration importante pour la scénariste. Elle fait partie de ces concepteurs qui font plus attention à la qualité de la narration présente dans le jeu qu’aux différentes techniques de jeu, au "gameplay" comme on dit dans le langage vidéoludique. Elle signera le scénario des 3 premiers opus du jeu, avant d’être remerciée par Naughty Dog avant le 4e opus.