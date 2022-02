Uncharted : chasse au trésor

Avant d’être un film Uncharted est un jeu vidéo sorti en 2007, créé par le studio américain Naughty Dog et édité par Sony Interactive Entertainment sur les consoles PlayStation. Fort de 4 opus, la saga s’achève en 2017 avec Uncharted : À Thief’s end, comptabilisant au total près de 40 millions d’exemplaires vendus dans le monde.

Comme pour de nombreux jeux vidéo à succès (Tomb Raider, Resident Evil, Mortal Kombat, Warcraft…) Uncharted se voit aujourd’hui adapté au cinéma… la frontière entre jeux vidéo et cinéma étant de plus en plus poreuse, l’un empruntant à l’autre et vice versa ! À la manœuvre de cette superproduction hollywoodienne, le réalisateur Ruben Fleischer à qui l’on doit Zombieland et Venom, et dans les rôles de Nathan " Nate " Drake, Victor " Sully " Sullivan et Moncada, respectivement Tom Holland (Spider Man : No way home), Mark Wahlberg (Max Payne) et Antonio Banderas. Sans oublier dans les rôles féminins Sophia Taylor Ali, dans le rôle de Chloé Frazer, et Tati Gabrielle, dans celui très venimeux de Braddock, qui n’ont rien de deux potiches !