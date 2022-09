Un youtubeur recrée le réseau des métros de la STIB sur Minecraft !

Et quand on voit les vidéos, on s’aperçoit qu’il s’agit d’un réel travail d’orfèvre. Chaque arrêt de métro a été consciencieusement reproduit à la perfection, dans les limites du moteur du jeu, évidemment.

Ci-dessus, on vous propose donc une petite virée à bord de la ligne 2 et 6. Pour voyager à bord des lignes 1 et 5, les voyageurs sont priés de se rendre sur sa chaîne YouTube. Promis, pas de retards, ni de contrôleurs !