Un youtubeur italien part à la recherche du meilleur croissant de Paris au milieu des manifestations

Luis Sal, un youtubeur italien de 25 ans, a voulu tester les meilleurs croissants de Paris dans un contexte inhabituel pour ce genre d’expérience, puisqu’il a réalisé sa vidéo au milieu des manifestations contre la réforme des retraites en France.

Lutter pour ses droits n’empêche pas de déguster un bon croissant, même bousculé par les forces de l’ordre. Ce youtubeur aux plus d’1,6 millions d’abonnés l’a montré en se rendant dans cinq boulangeries de la ville avant d’apprécier ses croissants, imperturbable, au milieu de la foule, devant une poubelle brûlée, un abribus cassé, ou à proximité de coups de grenades.

Interrogé par le journal Le Parisien, il a expliqué que l’idée de la vidéo était d’être "aussi vrai et transparent que possible avec le public pour qu’il puisse goûter à la véritable expérience du croissant". S’il a finalement donné sa préférence aux croissants de la boulangerie Du Pain et des Idées, il note quand même que "les croissants avaient meilleur goût sans le gaz lacrymogène".

S'il craignait d'heurter les français avec sa vidéo et que ceux-ci la trouvent irrespectueuse, il a finalement été favorablement surpris de découvrir que les internautes l'avaient bien prise, heureux de voir qu'elle reflétait bien la situation actuelle.