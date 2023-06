Un Wout van Aert "métamorphosé" en Bradley Wiggins pour remporter le Tour ? Jumbo y a pensé, mais "ce n'est pas sans risque"

S'il y a un coureur dans le peloton qui sait tout faire, c'est bien Wout van Aert : sprinter, grimper, rouler, attaquer... Le champion de Belgique du contre-la-montre brille sur les Flandriennes et sur le Tour de France, où il a décroché trois étapes et le maillot vert l'année dernière. Et ce, en se mettant au service de son leader, Jonas Vingegaard !

Peu avant cela, une autre idée avait germé dans l'esprit de Merijn Zeeman, directeur sportif de Wout van Aert chez Jumbo-Visma : pourquoi ne pas tenter de faire de WVA un coureur de classement, capable de se battre pour la victoire finale sur le Tour et de rivaliser avec les meilleurs grimpeurs dans la montagne ?

Le journaliste Nando Boers a passé trois ans dans le sillage de l'équipe néerlandaise et a écrit le livre Le plan : comment le Team Jumbo-Visma est devenu la meilleure équipe cycliste du monde. Certains extraits, publiés ce mercredi dans le quotidien néerlandophone Het Laatste Nieuws, reviennent sur cette idée un peu folle... ou pas ?

"Avec trois kilos de moins, Merijn Zeeman estimait qu'il n'était pas impensable de voir Wout van Aert jouer le maillot jaune à Paris, peut-on lire dans Het Laatste Nieuws. Un peu à la manière de Bradley Wiggins, vainqueur en 2012. Il se disait qu'en Belgique, tout le monde deviendrait fou ! Mais cela signifiait aussi faire descendre Paris-Roubaix et le Tour des Flandres dans sa liste de priorités."

Cette idée n'a pas été partagée par tous chez Jumbo-Visma. Marc Lamberts, l'entraîneur de WVA depuis près de dix ans, estimant lui que Wout devait perdre "non pas trois, mais six kilos. Et cette transformation n'est pas sans risque : perdre de la puissance en même temps que les kilos et être incapable de la récupérer ? Trop tard, le mal est fait. Et puis, il approche de la trentaine, son explosivité va décliner. Un Top 10 sur le Tour ? Oui, mais pas plus."

Quelques mois plus tard, un certain Jonas Vingegaard, 25 ans à l'époque, remportait le Tour de France sous les couleurs de Jumbo-Visma. Et l'idée de Merijn Zeeman était sans doute, pour toujours, rangée au placard...