Un Wimbledon sans Daniil Medvedev ? L'organisation souhaite bannir les joueurs russes et biélorusses du tournoi

Les organisateurs de Wimbledon pourraient interdire aux joueurs et joueuses de nationalité russe et biélorusse de participer au tournoi de cette année. D’après les informations du New York Times, l’organisation du tournoi londonien devrait rapidement annoncer qu’elle interdirait aux joueurs russes et biélorusses de participer au tournoi de cette année en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et du soutien de la Biélorussie à la guerre.

Si cette interdiction est bel et bien confirmée, cela fera de Wimbledon le premier événement de tennis à empêcher les athlètes russes et biélorusses de participer à un tournoi de tennis.