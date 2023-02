Un whisky 100% "Made in Bruxelles" en cours de distillation à Koekelberg

Aujourd'hui Aylin et Daniel sont belges, mais elle est d'origine turque et lui vient des États-Unis. Ils ont chacun quitté leur travail pour s'adonner à leur passion. Aylin nous raconte la naissance de ce projet :"On a commencé avec le brassage amateur et puis avec le temps, on a voulu faire ça professionnellement. On a commencé à développer notre projet et on était en contact avec une brasserie aux États-Unis. Et ils faisaient aussi de la distillerie. Ils nous ont donné l'idée de faire de la distillation aussi, parce qu'il y a beaucoup de synergie. Quand vous faites la vraie distillation, vous commencez à partir du concassage des grains et vous suivez tout le processus et vous produisez quasiment une bière avec beaucoup d'alcool pour ensuite la distiller. On a trouvé ça très intéressant et donc on a commencé à explorer nous-mêmes avec quelques recettes. Avec le temps, nous avons aussi choisi de combiner brasserie et distillerie."