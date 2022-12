Un WhatsApp dans un verre d’eau ?

Le Premier ministre a-t-il menti devant le parlement à propos du budget ? La N-VA et le magazine flamand Knack l’affirment et publient des échanges Whatsapp entre le cabinet du Premier ministre et celui de l’ex-secrétaire d’Etat au budget Eva De Bleeker. Le Premier ministre se défend vigoureusement. Il est attendu à la chambre aujourd’hui.

Démission ?

Récapitulons. Le magazine Knack affirme que le premier a menti devant le parlement. Or un mensonge devant le parlement peut conduire directement à la case démission sans passer par la case départ.

Alexander de Croo, dit le magazine, aurait menti lors de ses explications à propos de la démission de la secrétaire d’Etat au budget. Le premier reprochait à Eva de Bleeker d’avoir comptabilisé 1.6 milliards d’euros de dépense pour la baisse de la TVA sur l’énergie alors que ce n’était pas la décision du gouvernement.

Or le magazine, publie des échanges WhatsApp entre le cabinet de Croo et celui de De Bleeker ou l’on peut voir un “ik dus ok vor ons” a quoi répond un “no problem ok emoji pouce levé”. Cet échange laisserait penser que le cabinet du premier a validé le budget initialement publié et qui a valu la porte à Eva De Bleeker.

Défense

Le Premier ministre se défend. Cet échange n’est pas neuf, il a déjà été révélé, il ne prouve rien. “No problem emoji pouce levé” n’est pas le signe d’une validation d’un budget fédéral à la chambre. Il y a des comités pour ça, des mails. Et d’ailleurs le “no problem emoji pouce levé” ne concernerait pas la baisse de la TVA ni l’ensemble du budget.

Bref, intox dit le Premier ministre. Il est tellement persuadé de sa bonne foi qu’il n’a pas accepté de répondre dans l’urgence hier à la chambre, ce qui a été très mal pris par la N-VA et par une bonne partie de la presse flamande.

Dans les cordes

Le Premier ministre est en difficulté. Ce “whatsappgate” va dans le sens du narratif distillé par la N-VA depuis la démission d’Eva De Bleeker et qui a largement percolé dans la presse au nord du pays.

C’est quoi ce narratif ? Eva De Bleeker avait raison, elle a été sacrifiée pour que le Premier ministre sauve la Face. Alexander de Croo est le Premier ministre faible d’un gouvernement faible qui conduit la Belgique à l’abîme budgétaire, et qui n’hésite pas à mentir pour cacher la réalité.

Si ce narratif fonctionne c’est parce qu’il reste un flou à propos de la chute de De Bleeker. Son limogeage à été très mal vécu au sein de son cabinet ou on s’est senti trahit par le premier. Il a provoqué des remous au sein de l’Open VLD. Son départ était censé mettre fin à la discussion, mais c’est l’inverse qui s’est passé. Car il est tout à fait possible que le budget dérape de plus d’un milliard et demi à cause de la baisse de la TVA sur l’électricité et le gaz. Pour l’éviter il faudra une augmentation des accises ce qui est loin d’être acquis. L’affaire De Bleeker a mis à mal la crédibilité du budget du gouvernement et en même temps celle du Premier ministre.

Mais rien ne prouve, à ce stade, que le Premier ministre a menti.

N-VA en force

La N-VA est en train de gagner la bataille de l’opinion au nord du pays ? En tout cas, elle a marqué des points. C’est le député Sander Loones qui a mis au jour le cafouillage sur la TVA, c’est lui qui a précipité la chute d’Eva de Bleeker et depuis la N-VA semble gagner en crédibilité dans les gazettes du nord.

La N-VA parvient à faire oublier qu’elle a quitté le gouvernement Michel en 2018 sur le pacte de Marrakech, au grand dam à l’époque de la plupart des commentateurs et éditorialistes qui pointaient un manque de sérieux, une irresponsabilité, un abandon de poste face aux enjeux économiques et budgétaires, même le Voka s’en désolait.

La chute d’Eva de Bleeker sonne comme une revanche pour la N-VA. Elle surfe sur une vague favorable depuis et peut même se permettre de déclencher une tempête de Whatsapps. Tempête dans un verre d’eau ?