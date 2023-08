Un week-end riche en découvertes sur le site de la bataille de Waterloo les 12 et 13 août

Le Domaine de la bataille de Waterloo célèbre comme chaque année le 15 août, date anniversaire de l’empereur Napoléon 1er, par un week-end festif et riche en activités. Cette année, l’événement se déroulera les 12 et 13 août et permettra aux férus d’Histoire de se replonger dans l’univers de la célèbre bataille, a annoncé jeudi le Domaine de la bataille de Waterloo 1815.

En journée, les visiteurs pourront découvrir diverses animations de 9h30 à 18h30. Les cavaliers professionnels "Les écuyers de l’Histoire" présenteront plusieurs démonstrations de cavalerie d’Empire, de combats et de monte en amazone. Les curieux pourront également s’immerger dans l’ambiance d’un bivouac d’époque. Enrôlement dans l’armée de l’Empire pour les plus jeunes, visite du campement, explications détaillées de la vie des soldats, exposé pratique de chirurgie militaire, impressionnants tirs au canon et au fusil, compléteront les activités accessibles.

Samedi soir, le site déploiera tous ses charmes, dans la lumière du soleil couchant. Grillades et boissons d’été feront patienter les visiteurs jusqu’au crépuscule. Tout en se restaurant, ils pourront également admirer plusieurs spectacles pyrotechniques et de nouvelles démonstrations équestres. Un coup de canon, rappelant la fureur des combats qui se déroulèrent sur le site, viendra annoncer la clôture de cette journée, avant un ultime spectacle pyrotechnique en guise de conclusion.