Un week-end important pour le chantier de renouvellement des aiguillages à la sortie nord de la gare de Liège-Guillemins

Ces aiguillages sont placés dans une zone stratégique du trafic ferroviaire et très sollicités. Nicolas Kinet explique en effet : "On tourne autour de 200 trains par jour et jusqu’à 12 trains en heure de pointe. Ils sont tout le temps sollicités. Pendant 22 heures sur 24, les trains roulent sur les équipements qu’on renouvelle aujourd’hui. Les aiguillages arrivent en une seule pièce, en tout cas une partie d’entre eux. On peut monter jusqu’à 40 tonnes pour les plus grosses d’entre elles. Donc on utilise une grue ferroviaire capable de porter justement ces panneaux d’aiguillage, qui font jusque 40 tonnes, jusqu’à six mètres de portée.".

Benoît Gilson, le directeur général d’Infrabel, indique que cette grue ferroviaire n’est habituellement pas utilisée pour la pose : "Normalement, elle sert à déposer les aiguillages à côté du chantier. Puis ce sont des grues plus petites qui posent l’aiguillage là où il doit être posé. Ici, comme c’est un endroit très, très contraint, on ne pouvait pas faire ce qu’on fait d’habitude et donc c’est la spectaculaire grue à 120 tonnes qui va elle-même poser les aiguillages, qu’on doit poser avec une précision de deux millimètres. Donc c’est vraiment un travail de précision avec quelque chose d’extrêmement massif.".