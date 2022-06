Un week-end festif avant la fermeture (temporaire) du Kinograph

Les festivités continueront le samedi avec une programmation qui a pour nom "The Future is Female (Gaze)". Il y sera notamment de question de cinéma avec une table-ronde réunissant le réalisateur et scénariste Laurent Micheli, la consultante inclusivité Yamina El Atlassi, la programmatrice de Polarise Aurore Mailleux, et Maëlle Rey du Kinograph. Modéré par Djia Mambu, journaliste et critique cinéma, la discussion portera sur le rôle d’une salle de cinéma dans ce qu’elle laisse à voir à son public. Dans la foulée sera projeté “Pas sans elles”, un documentaire réalisé collectivement par des femmes féministes bruxelloises parties à la rencontre de femmes qui ont des parcours de combattantes particulièrement invisibilisées. La séance sera suivie d’une discussion avec l’équipe du film et l’une des protagonistes. Enfin, la journée se clôturera côté cinéma avec une carte-blanche du Brussels Porn Film Festival, qui proposera une sélection spéciale de courts-métrages ayant gagné un prix lors de la première édition du festival.

Le dimanche, c'est "Back to Basics" avec deux films cultes, projetés en version restaurée : "Le Kid" de Charlie Chaplin, accompagné par Hugues Maréchal, pianiste à La Cinematek, et "La Haine" de Matthieu Kassovitz. La soirée se clôturera avec le documentaire "Et j'aime la fureur" d'André Bonzel. Collectionneur de bobines de film depuis son enfance, le cinéaste, qui est connu pour être un des co-réalisateurs de "C'est arrivé près de chez vous", a décidé d'utiliser des extraits de films anonymes pour raconter l'histoire de sa famille.