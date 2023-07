Un week-end estival avec des orages dimanche

Ce matin, un ciel sans nuages, des températures devenant estivales en milieu de matinée pour afficher 24 degrés à Spa, 25 à Liège et 26 degrés dans le centre.

Cet après-midi, soleil de plomb et fortes chaleurs sur l’ensemble du pays. Le mercure affichant 30 degrés à Virton, 31 dans le centre et 28 à la mer. En fin de journée, une ou deux averses orageuses pourront éclater sur la Flandre occidentale, le Hainaut et Namur.

Ce soir et cette nuit le ciel sera dégagé pour une belle soirée d’été et des températures douces se situant entre 17 et 18 degrés.

Demain matin, le soleil sera présent sous un ciel davantage voilé avec de nombreux nuages au littoral et la possibilité des premiers orages avant midi. Il fera toujours chaud avec des maximas de 27 degrés.

L’après-midi, le ciel sera menaçant avec des averses et localement des orages sur l’ensemble du royaume. Il y a un risque de grêle et de fortes rafales sous les orages. Les températures seront en baisse sous les averses situées entre 25 et 27 degrés, 23 à la mer. Rapidement retour d’un temps sec en soirée.