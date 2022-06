Un week-end entre nature et culture au Bois du Cazier à Marcinelle

Ce week-end, "Alors On Sort ?" vous invite à participer à des animations palpitantes au Bois du Cazier…

L’ancien charbonnage célèbre un triple anniversaire, notamment les 20 ans de la création du mémorial consacré à la catastrophe qui a emporté 262 mineurs. Alors la mémoire, il en sera question, avec la présence d’anciens mineurs et d’orphelins. Mais on fera aussi la fête grâce à un tas d’animations, un "Death-Ride" installé par nos militaires, des démonstrations de forge et de soufflage du verre, des balades contées, des films et expos, de la spéléologie ou encore un Escape Game. Hormis les plaisirs de bouche, toutes les activités sont gratuites, rendez-vous au Bois du Cazier à Marcinelle ces 4 et 5 juin !