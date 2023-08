Un week-end dédié à tous les Arts de la rue à Chassepierre

Chaque été au mois d’août, Chassepierre, petit village typique de la Gaume, situé au bord de la Semois, vit tout un week-end à l’heure de son festival et accueille des artistes du monde entier faisant la part belle à toutes les disciplines des arts de la rue.

2 jours de théâtre, cirque, danse, musique… à vivre en famille ou entre amis !

Débutée au milieu des années 1970, l’aventure "Chassepierre" a pris de l'ampleur et fêtera en 2024 son 50ème anniversaire. Il est aujourd'hui le plus ancien festival en Europe dédié aux arts de la rue et s'est imposé comme LE rendez-vous incontournable pour les amateurs du genre !